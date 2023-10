(Di sabato 21 ottobre 2023) Abbiamo incontrato, artista israeliano (Gerusalemme, 1977) a Lecce, in occasionesua nuova mostra Lucus (visitabile fino al 7 gennaio 2024, Fondazione Biscozzi /Rimbaud, a cura di Massimo first appeared on il manifesto.

LECCE - Nell'ambito del progetto Bosco di Lecce, si è svolto ieri, sabato 30 settembre alle ore 11.00, il talk: 'Arte come esperienza per le comunità' con l'artista, il direttore del Polo Biblio - Museale di Lecce Luigi De Luca, l'assessora alla Cultura di Lecce Fabiana Cicirillo, l'assessora alla Rigenerazione e Politiche urbanistiche di Lecce Rita ...

Yuval Avital, l’uomo è «custode» della Terra Il Manifesto

Presentato "Bosco di Lecce" di Yuval Avital, progetto di arte ... Comune di Lecce

Era il 1965 quando ricevetti il mio addestramento come ufficiale israeliano. A quel tempo ci veniva instillata la convinzione che le Forze di difesa israeliane (Israel defence forces, IDF) erano un ...L'artista israeliano al lavoro in una chiesa sconsacrata nel cuore della città: "Sono molto preoccupato per il conflitto in corso in Medio Oriente" ...