Yaratilan – La creatura come finisce | la spiegazione del finale

Leggi su latuafonte

(Di sabato 21 ottobre 2023) Dal 20 ottobre 2023 è disponibile su Netflix– La(Creature). Si tratta della nuova serie TV turca di genere horror creata, scritta e diretta da Çagan Irmak, Creature aka. Rappresenta l’adattamento turco del famoso romanzo Frankenstein di Mary Shelley. Nel cast della serie sono presenti famosi attori turchi Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, Engin Benli, ?ifanur Gül, Bülent ?akrak, Sema Çeyrekba??, Devrim Yakut e altri. Ad esempio Taner Ölmez è noto in Italia per la serie TV Il dottor Alì che va in onda su Real Time. Ma vediamo ora insieme cosa accade nel corso degli 8 episodi,la storia e cosa si sa sulla seconda stagione.– La(2023): il riassunto della trama Leggi anche: L’altra Zoey ...