WWE | È già guerra tra i due GM Adam Pearce e Jey Uso espulsi da SmackDown

(Di sabato 21 ottobre 2023) La scorsa settimana, dopo tanto tempo, la WWE è tornata ad avere due General Manager separati per i due roster. Dopo tre anni alla guida di Raw eè diventato ufficialmente il GM dello show rosso, mentre a SD Triple H ha presentato Nick Aldis, ex campione TNA e NWA, come nuovo GM. Sette giorni fa tra le due nuove guide c’è stata una stretta di mano e parole di rispetto e di circostanza, ma in una settimana la situazione è già cambiata. Che il gioco abbia inizio Lunedì a Raw Jimmy Uso è stato determinante nel far perdere i titoli di coppia a Jey Uso e Cody Rhodes, così Jey non è rimasto a guardare e stanotte è riapparso aaiutando John Cena vittima di un pestaggio 2vs1 sul ring ad opera della Bloodline. Main Event Jey è stato intercettato dalla security e portato via nel ...