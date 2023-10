Wta Nanchang 2023 | finale targata Repubblica Ceca | Siniakova sfiderà Bouzkova per il titolo

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ladel torneo Wta disarà tutta made in, poiché Katerinaaffronterà Marie Buozkova per provare ad aggiudicarsi ildella competizione sul cemento cinese.ha conquistato il pass per l’ultimo atto della rassegna asiatica battendo in due set in semila canadese Leylah Annie Fernandez mediante il punteggio di 7-5 6-4. Successo praticamente mai in dubbio per la tennistache, dopo aver ingranato nel primo parziale, non ha avuto alcun problema nel gestire e chiudere il secondo. Nell’altra semi, invece,ha avuto la meglio nei confronti della russa Diana Shnaider, che si è dovuta arrendere alla rivale con ...