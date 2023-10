WTA Monastir 2023 | Mertens vince nettamente contro Burel e raggiunge Paolini in finale

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tutto facile per Elisenell’altra semidel WTA 250 di. La belga (testa di serie n.2) sconfigge la francese Clara(n.8 del seeding) con un netto 6-2 6-1 in un’ora e 24 minuti di gioco el’italiana Jasminenell’ultimo atto del torneo. Quella di domani sarà la secondadi fila a(e la 12main assoluto in carriera) per la nativa di Leuven, dopo quella vinta nel 2022la francese Alize Cornet. A cominciare meglio è, che si porta rapidamente sul 2-0 con il break nel secondo game.prova a reagire con l’immediatobreak, ma poi la sua avversaria conferma la sua ...