WTA Monastir 2023 | Jasmine Paolini e Sara Errani vincono il titolo in doppio

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Mentre è già in finale nel torneo di singolare, una soddisfazionese la porta già via dalla Tunisia. La toscana, infatti, vince il torneo diin coppia con: punteggio finale di 2-6 7-6(4) 10-6 a favore delle due azzurre sulla giapponese Mai Hontama e sulla serba Nina Stevanovic. Per le due i livelli di successo insono chiaramente molto diversi: per la classe ’87 nativa di Bologna il 28° trionfo in specialità su 43 finali giocate. In particolare, si tratta del ritorno alla vittoria dopo quasi sei anni dall’ultima volta (Auckland 2018 con l’olandese Bibiane Schoofs). Degli altri 27 successi, 22 (tra cui cinque Slam) li ha collezionati con Roberta Vinci, poi uno a testa con Flavia Pennetta, Alberta Brianti, la spagnola Nuria Llagostera Vives e la ...