WTA Monastir 2023 | i precedenti tra Paolini e Mertens | la belga è avanti per 3-1

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Poco fa è arrivato il magnifico trionfo nella finale di doppio insieme alla connazionale Sara Errani (battute Hontama/Stevanovic per 2-6 7-6 10-6), ma per Jasminenon c’è tempo per festeggiare. L’italiana dovrà infatti tornare subito in campo domani alle ore 15:00 per disputare l’ultimo atto del torneo di singolare contro laElise(testa di serie n.2). Per la nostra portacolori, che nel singolare è reduce dai successi contro Alize Cornet, Petra Marcinko, Lucia Bronzetti e Lesia Tsurenko (in semifinale per 6-2 4-6 6-2) non sarà di certo un compito semplice, perché dall’altra parte del campo ci sarà un’avversaria di ottimo valore., che per arrivare fino in finale ha dovuto battere Alexandra Eala, Iryna Shymanovich, Mao Hontama e Clara Burel, ha tutte le carte in regola per fare male alla ...