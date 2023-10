Wta Monastir 2023 | Errani e Paolini trionfano in doppio | super rimonta in finale contro Hontama e Stevanovic

(Di sabato 21 ottobre 2023) Inizia al meglio per i colori azzurri il weekend azzurro al Wta 250 di. Sul cemento tunisino infatti Sarae Jasminehanno vinto il titolo del torneo di, battendo inla giapponesee la serbacon il punteggio di 2-6 7-6(4) 10-6 dopo un’ora e 35 minuti di gioco. Davvero incredibile l’andamento del match, con la romagnola e la toscana che dopo aver perso nettamente il primo set si sono trovate in svantaggio 5-1 nel secondo parziale. Quando tutto sembrava finito, ecco all’improvviso la reazione con quattro game consecutivi e la vittoria al tiebreak prima del trionfoaltiebreak decisivo. Il viatico migliore per, che domani si giocherà il titolo ...

