Widow Clicquot | la recensione del film con Haley Bennett

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il, 2023. Regia: Thomas Napper. Cast: Natasha O’Keeffe,, Tom Sturridge, Ben Miles, Leo Suter. Genere: Drammatico. Durata: 89 minuti. Dove l’abbiamo visto: Festa del Cinema di Roma. Trama: Barbe-Nicole Ponsardin e Françoissono i protagonisti di un matrimonio combinato. Nonostante questo, però, la loro unione è fortificata da un amore che nasce inaspettatamente. Ad unirli è anche la comune passione per il mondo vinicolo. Insieme, infatti, riescono a sviluppare nuove tecniche per incrementare gli affari dell’azienda di famiglia. Quando, però, François muore suicida, Barbe si trova a soli ventisette anni ad essere vedova e a fare i conti con una società che non lascia molto spazio alle donne. Nel 1805, infatti, il codice napoleonico non ...