Wanda Nara | chi è il secondo marito Mauro Icardi | “Non l’ho tradito | basta”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023), ilsposato in seconde nozze il primo matrimonio finito con Maxi Lopez: la coppia ha avuto due figlie Francesca e Isabella nate nel 2015 e 2016. Stasera la procuratrice sportiva sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, in onda dalle 21:30 su Raiuno dove sarà accompagnata dal maestro di danza Pasquale La Rocca suo partner nel programma condotto da Milly Carlucci. In principio amici,era sposata con un compagno di squadra dell’argentino, Maxi Lopez: la procuratrice sportiva consigliò a Icari di non andare in nazionale ed a distanza di pochi giorni arrivava la doppietta alla Juve che ha lanciato la sua carriera. Nel novembre del 2013 su Twitter arriva il primo tweet di Maurito ...