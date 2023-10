Volley femminile | Serie A1 2023 2024 | Conegliano non si ferma | Chieri lotta ma cede in quattro set

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ancora una vittoria per la Prosecco Doc Imoco, che nell’anticipo della terza giornata di andata dellaA1diha battuto inset la Reale Mutua Fenera’76. I parziali in favore delle ragazze di coach Santarelli recitano 19-25, 23-25, 25-18, 25-27, al termine di un match sicuramente tirato ed equilibrato. Merito anche di, che hato con onore fino all’ultimo punto andando anche a sfiorare il tiebreak che sarebbe valso almeno un punto alle giocatrici di casa, allenate da coach Bregoli. A fine partita il tabellino esalta Kaja Grobelna pere Marina Lubian per: per entrambe sono 19 i punti messi a ...