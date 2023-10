Anche su TikTok l'hashtag #indiesleaze conta già più di 137 milioni di visualizzazioni esu come creare un proprio look ispirato ai primi anni 2000. Come per le canzoni natalizie ...

VIDEO TUTORIAL | Sconti fino al 20% per docenti e ATA su trasporti e spesa: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo Orizzonte Scuola

Un video tutorial per le pazienti della Chirurgia Senologica AUSL Reggio Emilia

Per facilitare la comprensione e la fruizione del piano, è stata realizzata una guida video a cura di Sonia Cannas. Questa risorsa visiva si pone come un utile strumento di informazione e orientamento ...aerei, negozi, agriturismi e mercati che aderiscono alle convenzioni sottoscritte tra Ministero, aziende e associazioni di categoria”. Al video, il nostro esperto Lucio Ficara spiega passo dopo passo ...