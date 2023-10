VIDEO MotoGP | GP Australia 2023 | highlights e sintesi gara Ribaltone nell’ultimo giro!

(Di sabato 21 ottobre 2023) Johann Zarco stupisce tutti e si aggiudica il Gran Premio d’, sedicesimo appuntamento del Mondiale di. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto unadavvero incredibile. Sembrava conclusa fino a un paio di chilometri dalla conclusione, ma il crollo delle gomme di Jorge Martin ha sconvolto tutto. Il pilota spagnolo, che partiva dalla pole position, ha scelto di partite con le gomme soft e le ha sfruttate, volando via e aumentando il suo margine di vantaggio sugli inseguitori fino a 3.5 secondi. Ma, come detto, negli ultimi due giri la sua scelta si è rivelata un boomerang, trovandoci anche in… Johann Zarco ha attaccato il suo compagno di scuderia in curva 4, con Francesco Bagnai e Fabio Di Giannantonio che hanno fatto lo stesso, andando ...

... sono arrivato quarto e ho vinto il titolo di rookie of the year in'. Qui hanno vinto i ... Non dimenticare di fare ildall'elicottero per il tuo capotecnico, Matteo Flamigni. Gli devi ...

Giro finale pazzesco in Australia: Martin, in testa dalla partenza a Philipp Island, paga il degrado della gomma soft e subisce la rimonta di Zarco e Bagnaia, autore di un sorpasso capolavoro sulla ...Prima, storica vittoria in MotoGP per Johann Zarco, davanti a Francesco Bagnaia e a Fabio Di Giannantonio, al primo podio in questa categoria. Solo quinto Martin dopo essere stato in testa per tutta l ...