Video La Tiktoker Giulia Casari aggredita a Milano | “Vi prego non lo fate!” Il video virale

(Di sabato 21 ottobre 2023) LaCasati, il. Ancora un’aggressione e un tentativo di violenza ai danni di una ragazza nelle strade della capitale lombarda.Casati, creatrice di contenuti su Tik Tok, ha 309 mila follower e ilin cui racconta la sua terribile esperienza sta superando il milione di visualizzazioni. La ventiduenne ha raccontato di essere stata accerchiata e buttata a terra per un tentativo di rapina. Dice di essere dovuta andare al pronto soccorso per una lesione alla schiena, fortunatamente non grave. (Continua dopo la foto). Leggi anche: La storia di Margherita,inseguita in strada e salvata da un tassista. La...

'Noi donne dobbiamo tutelarci, per quanto sia terribile dirlo'. Comincia così il- denuncia dellaGiulia Casati in cui la 22enne racconta la sua terribile esperienza di un'aggressione in viale Toscana a Milano. 'Finita la cena a casa di una mia amica per un ...

Bologna, 23enne si suicida in live su TikTok: il caso di cyberbullismo La7

La morte in diretta. Influencer si uccide in video su TikTok: "È stato ... il Resto del Carlino

(Adnkronos) - "Noi donne dobbiamo tutelarci, per quanto sia terribile dirlo". Comincia così il video-denuncia della tiktoker Giulia Casati in cui la 22enne racconta la sua terribile esperienza di un'a ...Non si ferma il fenomeno di New Martina (Carmen Fiorito), influencer diventata un’icona di TikTok Italia grazie alle sue cover personalizzate. Dopo Antonio Cassano e Luca Zingaretti, in visita alla pa ...