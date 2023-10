VIDEO – Inter Women | il riscaldamento prima del match contro il Napoli

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tra pochi minuti inizierà. Ecco il, pubblicato sul profilo Twitter ufficiale nerazzurro, delle ragazze di Guarino che scendono in campo per il– Alle ore 12.30 il fischio d’inizio di. Come si evince dal, pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del club nerazzurro, le ragazze di Rita Guarino sono scese in campo per il. https://x.com//status/1715670603137446314?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg Fonte: Twitter-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...