Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 21 ottobre 2023) VIABILITA’ 21 OTOBRE ORE 17:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULL’A1 FIRENZEINCIDENTE TRA MAGLIANOSABINA E ORTE DIREZIONE FIRENZE. PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA SU VIA PONTINA CODE PER CANTIERE ATTIVO ALTEZZA POMEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA CODE ALTEZZA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI CODE SULL’APPIA ALTEZZA RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBLITA’ È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral