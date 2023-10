Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalladove segnaliamo un incidente che non causa disagi allatra Ponzanono e Magliano Sabina verso Firenze passiamo allaFiumicino dove permangono le code a causa dell’incidente avvenuto in precedenza da via della Magliana a via Cristoforo Colombo in direzione del centro per mano ancora sullaTarquinia l’incidente dal Aurelia Civitavecchia nord verso Tarquinia permane anche sulla Firenzel’incidente se vado in precedenza tra Fabro e Orvieto in direzione della capitale rimanendo sulla Firenzee rimosso invece l’incidente tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze al momento non ci sono disagi alla ...