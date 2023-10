Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto da attuali infomobilità un servizio dellaIniziamo dallaFiumicino dov’è l’incidente è la causa delle da via della Magliana a via Cristoforo Colombo in direzione del centro code per incidente anche sulla Firenzetra Magliano Sabina e Orte verso Firenze rimanendo sulla Firenzepermane ancora l’incidente segnalato in precedenza da Fabro e Orvieto in direzione della capitale spostiamoci sullaTeramo qui segnaliamo un incidente che non crea disagi allaall’altezza della banca diEst verso la capitale ancora un incidente sullaTarquinia dal Aurelia Civitavecchia Nord in direzione di Tarquinia passiamo agli eventi nella capitale e continua fino alle 12 una ...