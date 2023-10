Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Firenzedove permane l’incidente signora in precedenza da Fabio Vetro in direzione della capitale rimasto invece il veicolo in panne sulla-napoli te il nodo dellaTeramo è il bivio con la diramazioneSud in direzione Napoli il traffico era anche i materiali dispersi sulla sede stradale sul tratto Urbano dellaTeramo dalla tangenziale est E Fiorentini verso raccordo anulare al momento non ci sono disagi allapossiamo ci sul raccordo in esterna dobbiamo delle code per traffico dalle uscite Prenestina eTeramo infine gli eventi nella capitale è iniziata e continua fino alle 12 una manifestazione a ...