Viabilità Roma Regione Lazio del 21-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Astral infomobilità Un saluto dalla tua infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Firenzequi segnaliamo un incidente Fabro Orvieto in direzione della capitale il sinistro non causa ripercussioni allaspostiamoci sullaNapoli Dove troviamo un veicolo in panne te il nodo quellaTeramo è il bivio con la formazioneSud in direzione Napoli andiamo soltanto Urbano dellaTeramo qui segnaliamo la presenza di materiali dispersi sulla sede stradale strada tangenziale est E Fiorentini verso gli accordi ti invitiamo a prestare attenzione sul raccordo il traffico è regolare sia interna che esterna facciamo gli eventi nella capitale oggi a partire dalle 9 fino alle 12 svolgerà una manifestazione in piazza ...