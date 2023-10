Vertice per la pace | Al Sisi e Meloni | Aprire via a una soluzione a due Stati | Abu Mazen | Palestinesi non lasceranno mai la loro terra

(Di sabato 21 ottobre 2023) 21 ott 12:57: "Fare l'impossibile,concreta per 2" 'Dobbiamo fare l'impossibile per evitare una escalation della crisi, per evitare di perdere il controllo di questa crisi, ...

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in EgittoInternazionale del Cairola pace, ha tenuto un intervento alla sessione di apertura dei lavori. Immagini messe a disposizione con licenza CC - BY - NC - SA 3.0 IT

Al Cairo il vertice per la pace, Meloni: 'tutti bersaglio di Hamas, no ad una guerra di civiltà' - Africa - Ansa.it Agenzia ANSA

Meloni al Cairo per il vertice sulla guerra AGI - Agenzia Italia

Mentre sembra avvicinarsi il momento dell’inizio dell’operazione di terra, l’Egitto ospita oggi al Cairo il vertice per la pace in Medio Oriente. Insieme al presidente egiziano, Abdel Fatah, al Sisi ...Sabato è previsto un incontro internazionale al Cairo per discutere la situazione nella Striscia di Gaza, al quale parteciperanno ben 31 nazioni e tre organizzazioni internazionali. Tra i partecipanti ...