Vertice Egitto | fumata nera | nessuna dichiarazione finale

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 21 ottobre 2023) A quanto si apprende non è stato raggiunto un consenso unanime tra i partecipanti Mentre sembra avvicinarsi sempre di più il momento dell’inizio dell’operazione di terra israeliana a Gaza, ilper la pace in Medio Oriente si è concluso senza. A quanto si apprende non è stato raggiunto un consenso unanime tra i partecipanti. La mancanza di unanon è una sorpresa data le differenze di posizione fra i partecipanti. Diplomatici e osservatori avevano anticipato la difficoltà di raggiungere un consenso. Secondo quanto riporta SkyNews Arabia, laè saltata a causa dei disaccordi tra il gruppo dei Paesi arabi e i rappresentanti occidentali. Gli arabi, afferma l’emittente, riferiscono che gli occidentali ...