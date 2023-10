Verso l’offensiva a Gaza | a Rafah dopo il trasbordo delle merci il valico sarà richiuso

Leggi su open.online

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ildiconsentirà ilin entrata a, che vengono trasferite da 20 camion egiziani a doppio container a 30 camion già presenti nel lato palestinese deldiché richiuderà, e non si prevede, a quanto apprende Ansa, il passaggio di persone. Questi aiuti vengono adesso smistati fra quelli che saranno diretti all’Unrwa (l’ente dell’Onu per i rifugiati) e quelli destinati alla Mezzaluna Rossa palestinese. Ma il capo dell’ufficio comunicazioni di Hamas, Salama Maruf, in un comunicato citato dai media avverte: «Questo convoglio limitato nonin grado di cambiare il disastro umanitario che sta vivendo la Striscia di». Secondo Maruf, «è importante stabilire un corridoio ...