Veronica Lario come Giorgia | il fuorionda della separazione

(Di sabato 21 ottobre 2023) La finerelazione tra la PremierMeloni e il giornalista Andrea Giambruno, in seguito a un imbarazzante episodiotrasmesso da Striscia la Notizia, sta facendo molto rumore. La notizia è stata condivisa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, una decisione coraggiosa e sincera che svela prima di tutto la donna dietro la figura politica. Eppure, non è la prima volta che uno spiacevole retroscena scateni una tempesta nel panorama politico italiano. Era, infatti, il 2007 quandomise fine al suo matrimonio con l’allora ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Tutto ebbe inizio quando, durante la serata dei Telegatti, il Cavaliere fece degli apprezzamenti galanti nei confrontigiovane Mara Carfagna. Questo episodio scatenò ...