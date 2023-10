Verona | ultras del Napoli lanciano bombe carta e lacrimogeni Poi scontri con i veronesi

Come si apprende dall'edizione online de Il Mattino, al momento la viabilità tra la stazione ferroviaria diPorta Nuova e la zona Fiera è totalmente paralizzata dal traffico. CalcioNapoli24.it ...

Verona-Napoli, scontri tra ultras azzurri e veneti: in cento bloccati dalla polizia ilmattino.it

Lacrimogeni a Porta Nuova, ultras del Napoli fermati. Disordini anche al Bentegodi VeronaSera

VERONA - Tensioni tra tifosi del Napoli e forze dell'ordine si sono verificati stamani in alcune zone tra la stazione ferroviaria e lo stadio Bentegodi di Verona, dove alle ore 15.00 è ...Comincia nel peggiore dei modi la giornata per i tifosi del Napoli giunti in quel di Verona. Le news in arrivo dal Veneto sono imperdibili. Il tanto atteso match tra Verona e Napoli continua a farsi ...