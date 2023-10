Verona-Napoli | Scontri e Caos tra Ultras | ecco cosa è accaduto

(Di sabato 21 ottobre 2023) Prima del match tra Hellas, ci sono stati violentotra tifosi e l’intervento delle forze dell’ordine. Notizie calcio– Il match tra Hellas, due squadre con fan appassionati, si è trasformato in un vero e proprio teatro ditra, richiedendo un massiccio intervento delle forze dell’ordine.e Fumogeni: il Pregara Bollente Intorno alle ore 10:00 di questa mattina, un gruppo didelè entrato in contatto con i tifosi delnel parcheggio adiacente alla Curva Nord dello stadio Bentegodi. Fumogeni lanciati e tensioni in aumento hanno reso necessario ...

Alle 15scenderanno in campo per la nona giornata di Serie A. I campioni d'Italia, dopo le voci su Rudi Garcia, proveranno a tornare alla vittoria per avvicinarsi alla ...

Diretta Verona - Napoli (0-2) Serie A 2023 la Repubblica

Verona-Napoli 0-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Verona-Napoli al Bentegodi in cerca di riscatto entrambe, anche se con ambizioni diverse. Garcia schiera Raspadori e non Simeone come punta centrale. In difesa rientra Rrhamani al fianco di Natan. 30' ...27' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIIII!!!! Azione corale del Napoli che si sviluppa sull'out mancino: Raspadori mette al centro un cross morbido e preciso per Raspadori che calcia col mancino di prima ...