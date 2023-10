Verona-Napoli risultato 1-3 | super Kvaratskhelia e Politano | gli azzurri ripartono

Poco prima, intorno alle 10, una cinquantina di tifosi delè venuta a contatto con sostenitori delnel parcheggio davanti alla Curva ...

Video: Verona-Napoli 1-3, il commento di Tavellin L'Arena

L'attaccante del Napoli ha parlato dopo la vittoria in campionato contro il Verona: "Io mi sento punta centrale". Napoli vittorioso contro il Verona, tra i migliori in campo vi è stato Giacomo ...MERCATINI Campagna Amica, i buoni prodotti della terra il 21 OTTOBRE SPETTACOLI Lo spettacolo "Dittico" in scena a Napoli fino al 22 OTTOBRE ...