Verona-Napoli | le probabili formazioni | Simeone dal 1? | Mario Rui titolare

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ledella sfida della nona giornata di campionato tra Hellassecondo La Gazzetta dello Sport. Oggi, alle ore 15, lo stadio Bentegodi ospiterà la sfida della nona giornata di campionato tra Hellas. La Gazzetta dello Sport ha svelato in anteprima lescelte di formazione dei tecnici Marco Baroni e Rudi Garcia. Nel, l’infortunio di Victor Osimhen crea un vuoto in attacco, con Giovannichiamato a sostituirlo. A centrocampo, Jens Cajuste guiderà la squadra al posto di Andrè-Frank Zambo Anguissa, anche lui alle prese con un infortunio. In difesa, l’assenza di Juan Jesus spiana la strada al ritorno di Amir Rrahmani, affiancato da Natan. Sulla sinistra, ...

In prestito aldall'imponente centrocampista Folorunsho. De Laurentiis ha parlato molto con i giornalisti riempiendo paginate di giornali e inondando le tv. Garcia ha detto di non ...

Verona-Napoli, Garcia: "Sono sereno e tranquillo. Poco rispetto nei miei confronti" Sky Sport

Scopri come vedere in TV e in streaming le partite del nono turno della Serie A. Gli orari, le formazioni e tutto quello che devi sapere ...Torna in campo la Serie A, e lo fa con tre anticipi di grande interesse. Alle 15 si parte con Verona-Napoli, con i partenopei chiamati a non commettere più errori. Si prosegue alle 18 con Torino-Inter ...