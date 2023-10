Verona-Napoli | le formazioni ufficiali | le scelte di Baroni e Pioli

(Di sabato 21 ottobre 2023) Di seguito ledi(3-4-2-1): Montipò; Amione, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Hongla, Serdar, Do...

Dove vederein diretta tv e in streaming La sfida traè in programma allo Stadio Bentegodi dialle ore 15. Il match potrà essere seguito in diretta tv e ...

Scontri Verona-Napoli, fermati 300 tifosi: lacrimogeni e bombe carta tra stazione, stadio e mercato Virgilio Sport

Verona-Napoli LIVE: Raspadori titolare Sky Sport

Le formazioni ufficiali di Verona-Napoli, gara d'apertura della nona giornata di Serie A: Djuric dal 1', scelta fatta tra Simeone e Raspadori per Garcia ...Al “Bentegodi” di Verona scenderà la squadra scaligera contro gli azzurri del Napoli. I partenopei provano a rilanciarsi dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina per 1 a 3. I gialloblu sono ...