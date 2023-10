Verona-Napoli | Garcia | “Abbiamo fatto il nostro stasera | era importante vincere”

(Di sabato 21 ottobre 2023), il commento diAl termine della gara tra, che ha visto gli azzurri imporsi al Bentegodi per 3-1, Rudi… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Commenta per primo Ilcade in casa contro il, trascinato dal gol di Politano e dalla doppietta di Kvaratskhelia. A segnare per gli scaligeri è stato Darko Lazovic , che nel post partita ha parlato ai ...

Garcia respira grazie a super Kvara: il Napoli si ritrova a Verona La Gazzetta dello Sport

Verona-Napoli risultato 1-3: super Kvaratskhelia e Politano, gli azzurri ripartono Corriere della Sera

Torna a sorridere il Napoli, torna a respirare Rudi Garcia. Campioni d'Italia che passano al Bentegodi grazie a un primo tempo in cui mettono a nudo le pochezze tecniche e tattiche di un ...E in campo a Verona si è visto un Napoli più quadrato, padrone del campo per un’ora e meritatamente vincente, nonostante un finale un po’ sofferto. Gli azzurri tornano a sorridere dopo tanti veleni: ...