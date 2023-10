Verona-Napoli | 600 tifosi identificati negli scontri

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sono stati circa 600 inel bilancio deglidi, iniziati già dalle prime ore del mattino con l’arrivo in città di oltre 400 ultra a bordo di auto private e minivan. Trecentocinquanta napoletani questa mattina e, in serata, oltre 200 dell’Hellas che avevano cercato di raggiungere gli ospiti contenuti dalle forze dell’ordine. SportFace.

Qualcuno forse non se l'aspettava Ancora incidenti e tensioni all'esterno del Bentegodi, e non solo, a poche ore da. Accade puntualmente, del resto, quando si affrontano l'Hellas, squadra di casa, e gli azzurri. Non c'è rivalità più sentita in Italia, forse, di quella tra ultras scaligeri e ...

Torna a sorridere il Napoli, torna a respirare Rudi Garcia.Campioni d’Italia che passano al Bentegodi grazie a un primo tempo in cui mettono a nudo le pochezze tecniche e tattiche di un Verona “senza ...Garcia più equilibrato sia nella formazione che nei cambi. Il Napoli ha superato senza Osimhen la prima tappa del trittico della verità ...