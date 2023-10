Verona | ‘donna tavolino’ a serata di gala | è polemica

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Dure critiche della vicesindaca e assessora alla Parità di genere Barbara Bissoli E’sul ricevimento organizzato adai vertici del Consorzio Zai per festeggiare il 75esimo compleanno dell’ente. Tra l’uomo farfalla e l’uomo d’acciaio – riporta la stampa locale – è spuntata infatti anche la “donna-tavolino”, che ha suscitato la forte critica della vicesindaca e assessora alla Parità di genere Barbara Bissoli. Un episodio che richiama alla mente la modella in bikini ricoperta di cioccolato su un vassoio nel buffet di ferragosto in un noto hotel di Golfo Aranci. Presente alla cena con il sindaco Damiano Tommasi e la giunta, Bissoli ha inviato una lettera al presidente del Consorzio Zai, Matteo Gasparato, chiedendogli un incontro per alcune “situazioni giudicate irrispettose” nel format della cena, come quelle di “alcune ragazze indossavano ...