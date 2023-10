Verona | Baroni | «Ci sono stati errori che non possiamo commettere»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha così parlato dopo la vittoria esterna degli azzurri a: le dichiarazioni Marcoha così parlato ai microfoni di Dazn dopo-Napoli. LE PAROLE – «Dobbiamo guardare le cose che oggi nonandate bene, ma principalmente il secondo tempo. Nella ripresa siamo entrati bene, ripartiamo anche da là. In avvio abbiamo fatto bene, però paghi il fatto di lasciare il palleggio al Napoli. Cigolevitabili, ma siamo qui per lavorare e questo ci serve. Abbiamo avuto paura in qualche azione, smettendo di andargli addosso. Se non lo fai, contro un avversario del genere non ne esci bene. Nonquesti».