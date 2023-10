Vasto | Sorpresi con la droga | arrestati due uomini

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023)e arresti in via Milano acon ladue irregolari per diverse accuse Nel pomeriggio di giovedì, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Milano la presenza di alcune persone che si aggiravano con atteggiamento circospetto. L’attività di osservazione ha consentito ai poliziotti di individuare una di loro che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è allontanato velocemente. I poliziotti, prontamente intervenuti, con il supporto degli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, dopo una colluttazione, bloccato l’acquirente che, dimenandosi, ha preso a calci anche la volante mentre l’indagato, era in possesso di tre stecche di ...