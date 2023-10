... tempi e griglia di partenza, nessun riferimento sui long run Ai microfoni di Sky ,... Ci sarà un reset in vista della gara, e poi c'è la, forse la preparazione migliore per il GP"...

Vasseur: "La Sprint la miglior preparazione per il GP" Autosprint.it

Ferrari, calma Leclerc e Vasseur: “I punti si fanno domenica” Tuttosport

Il monegasco rimane con i piedi per terra dopo il risultato in qualifica. Sulla stessa linea d'onda il team principal della Ferrari, Vasseur ...AUSTIN - Il rosso Ferrari ha illuminato Austin nella notte italiana, in cui si è disputata la sessione di qualifiche per il diciannovesimo round di F1. Charles Leclerc ha infatti conquistato una splen ...