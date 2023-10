Valico di Rafah | passano i primi camion con gli aiuti umanitari

I camion degli aiuti umanitari hanno cominciato a passare attraverso ildi. La televisione di Stato egiziana ha mostrato diversi camion che attraversavano l'enorme cancello deldi frontiera, entrando dal lato egiziano verso l'enclave palestinese di ...

Usa: "Alle 10 apertura valico Rafah" RaiNews

Israele-Hamas, ultime notizie 21 ottobre 2023: apre valico Rafah, primi aiuti a Gaza Adnkronos

La situazione diventa sempre più critica per gli abitanti della Striscia, ma finora il valico di Rafah – al confine tra Egitto e Gaza – non è stato aperto nonostante le pressioni internazionali ...I primi camion di aiuti entrano a Gaza, passando dal valico di Rafah. Arrivano cibo, acqua e farmaci per la popolazione della Striscia, che da 2 settimane è colpita dai raid di Israele in una situazio ...