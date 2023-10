Valico di Rafah | aperto a 20 tir per Gaza poi chiuso Bilancio drammatico di Unicef sui bambini uccisi | VIDEO

Leggi su free

(Di sabato 21 ottobre 2023)ildianche per i palestinesi con la doppia cittadinanza, poi la chiusura immediata. Intanto il numero delle vittime continua ad aumentare. Prima gli aiuti umanitari giunti asponda Egitto, in seguito i palestinesi con doppia cittadinanza (molti egiziani) giunti alcon la speranza di passare dal Sinai. I terminal passeggeri restano comunque chiusi e questo significa che non c’è alcuna possibilità interlocutoria, almeno per il momento. Gli aiuti umanitari giunti nella Striscia di, 20 camion varcano i confini (ANSA)Ildiè statoin seguito all’ingresso di 20 camion, carichi di aiuti umanitari, proprio all’interno della Striscia di. A riportare la notizia è la ...