Valdano | «Berlusconi capì prima degli altri che eravamo entrati nella società dello spettacolo»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 ottobre 2023) Jorgesu El Pais dedica il suo spazio al Milan diricorda come il Milan di Sacchi era anche il Milan di. Il primo presidente che ha usato il calcio per i suoi scopi politici. Non è necessariamente qualcosa di negativo, basti pensare all’Arabia Saudita. Interminiè stato il primo a utilizzare il calcio come soft power politico. Scrive: “Se calcisticamente il Milan era di Sacchi, sul piano politico e sociale era, indiscutibilmente, di, che acquistò quel Milan per maggiore gloria personale e trasformò il successo calcistico in una piattaforma promozionale con obiettivi politici. Sacchi avrà cambiato il calcio, maha cambiato il modo di intendere la ...