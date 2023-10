(Di sabato 21 ottobre 2023) La polizia ritiene che il crimine sia avvenuto all'interno della sua casa: il movente dell'omicidio non è ancora noto Samantha Woll, ladel board delladi, è stata trovata morta all’ingresso di casa sua con molteplicisul corpo. Lo riferisce la ‘Cnn’ che cita fonti della Polizia. “Siamo scioccati e rattristati nell’apprendere della morte inaspettata di Samantha Woll, il nostrodel consiglio di amministrazione”, ha detto lache si trova nel centro diin un post su Facebook. La polizia ritiene che il crimine sia avvenuto all’interno della sua casa. Il movente dell’omicidio non è ancora noto, ha detto il dipartimento di polizia. Il sindaco diMike Duggan ha detto che la morte di ...

Pugnalata a morte presidente sinagoga, movente non ancora chiarito Non è ancora stato chiarito quale sia il movente, ma il barbaro omicidio a Detroit della presidentessa di una sinagoga nel bel mezzo ...

USA, uccisa a coltellate Samantha Woll, presidente di una sinagoga ... Open

Usa, uccisa a coltellate presidente sinagoga Detroit La Gazzetta del Mezzogiorno

(Adnkronos) – Samantha Woll, la presidente del board della Sinagoga di Detroit, è stata trovata morta all’ingresso di casa sua con molteplici coltellate sul corpo. Lo riferisce la ‘Cnn’ che cita fonti ...Milano, 21 ott. (LaPresse) - Un intervento dei vigili del fuoco è in corso dalle 21.45 di questa sera ad Argenta, in provincia di Ferrara, per l'esplosione ...