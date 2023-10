(Di sabato 21 ottobre 2023) Pugnalata a morte presidentenon ancora chiarito Non è ancora stato chiarito quale sia il, ma il barbaro omicidio adella presidentessa di unanel bel mezzo ...

Pugnalata a morte presidente sinagoga, movente non ancora chiarito Non è ancora stato chiarito quale sia il movente, ma il barbaro omicidio a Detroit della presidentessa di una sinagoga nel bel mezzo ...

Usa, capo sinagoga di Detroit uccisa a coltellate: giallo sul movente TGCOM

Biden: Hamas e Putin vogliono annientare le democrazie. «60 miliardi per Kiev» Avvenire

Milano, 21 ott. (LaPresse) - Un intervento dei vigili del fuoco è in corso dalle 21.45 di questa sera ad Argenta, in provincia di Ferrara, per l'esplosione ...La presidente di una sinagoga progressista di Detroit, nel nord degli Stati Uniti, vicina anche agli eletti locali del Partito democratico, è stata trovata pugnalata a morte davanti alla sua casa, han ...