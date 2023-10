Uomini e Donne | Luisa Monti sulle sue condizioni di salute dopo il tumore | “Al controllo hanno trovato qualcosa che non andava”

(Di sabato 21 ottobre 2023)Annaè stata una delle protagoniste del trono over di, il programma che le ha fatto trovare l’amore. L’ex dama, infatti, nel dating show di Canale 5 ha conosciuto e poi si è innamorata del suo attuale marito, ovvero Salvio Calabretta. Proprioè stata intervistata daMagazine, e il primo argomento dell’intervista ha riguardato il suo stato diattuale,ilal seno che l’ha colpita due anni fa. L’ex dama ha raccontato che il suo è un momento difficile, in quanto aldi routineche non, ovvero un ‘nodulo sospetto’. E In attesa di fare ...

... ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari presentata d ai legali dei duearrestati ... I soldi versati alle, poi, erano una forma di beneficenza e le frasi contro Meloni erano solo ...

Venerdì 20 ottobre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Quattro nuovi centri per rieducare gli uomini autori di violenza domestica e di genere saranno aperti in Liguria grazie a 211mila euro stanziati dal Ministero per le Pari opportunità alla Regione Ligu ...come uomini e donne che ambiscono a un percorso, mai compiuto, verso la pienezza di vita. Sono dunque portatori non solo di bisogni assistenziali, ma anche e soprattutto di valori, desideri e priorità ...