Uomini e Donne | Francesca Sorrentino si apre sull’idea del trono e svela se accetterà la proposta di Maria De Filippi

(Di sabato 21 ottobre 2023), ospite didopo la sua rottura con Manuel Maura a Temptation Island 2023, aveva ricevuto un’intrigantedaDe, quella di diventare tronista, e nelle ultime ore la ragazza ha risposto alle domande dei fans sui suoi profili social,ndo se è disposta ad accettare o meno l’offerta della conduttrice. Inoltre, la 23enne ha parlato del suo ex fidanzato e di come si è riscattata dopo la rottura.DevuolesulDopo la fine dell’esperienza a Temptation Island con l’ex Manuel Maura, a...

Conosciamo meglio uno dei cavalieri del Trono Over che aveva già fatto parte del parterre maschile di, Marcello Messina !: Ecco chi è Marcello Messina Marcello Messina nasce a Torino , in Piemonte, nel 1974, e dunque ha 49 anni . Lavora per la società Esperti Immobiliari ...

Venerdì 20 ottobre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Silvia Criscuolo è una delle protagoniste della nuova stagione di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, la giovane corteggiatrice si è raccontata ...Incendi a Bagnara Calabra nella notte, scongiurato rischio evacuazione per i residenti della zona. Alcuni cittadini hanno lasciato le loro case di notte spontaneamente mentre le colline continuavano a ...