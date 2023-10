"Oltre 1.bambini sarebbero stati uccisi in due settimane di bombardamenti a Gaza. Più di 4.200 altri sarebbero stati feriti.

Conflitto in Medio Oriente: in due settimane a Gaza 1.600 bambini ... UNICEF Italia

Unicef, '1.600 bambini uccisi in due settimane a Gaza' Agenzia ANSA

Il valico di Rafah non aprirà oggi, venerdì, per consentire l'ingresso a Gaza di un convoglio di aiuti umanitari provenienti dall'Egitto, nonostante le aspettative… Leggi ...Continuano i raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza dopo il terribile attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele. Le forze israeliane (Idf) hanno confermato di aver colpito nella notte «numerosi ...