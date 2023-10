Una vodka senza glutine si batte per aiutare cuccioli di cane

Leggi su linkiesta

(Di sabato 21 ottobre 2023) La prima distilleria legale del Texas risale al 1997, per mano di Bert Beveridge, per gli amici Tito, il quale fonda la Fifth Generation nella zona rurale di Austin in Texas. È giunto il momento di mettere a punto il suo sogno più grande, partito già diversi anni prima ma in modo estremamente meno articolato e istituzionale. LaTito’s nasce con l’obiettivo di creare un prodotto di qualità, un distillato versatile per la miscelazione e con un prezzo ancora ragionevole sul mercato. L’inizio è più che artigianale, con una baracca di trecento metri quadri come sede e un alambicco assemblato da pezzi di ricambio. Questo non impedisce di andare avanti e dare vita alla prima Tito’s Handmade. Un prodotto esclusivamente a base di mais (è quindi) e sottoposto a sei distillazioni secondo il metodo pot ...