Una donna 84 anni aggredita e uccisa da un pitbull nell’Oltrepò Pavese

(Di sabato 21 ottobre 2023) Una pensionata di 84è morta questa mattina in Oltrepòdopo essere statada un. L’episodio verso le 10.30 in località Ghiaie del comune di Corana (Pavia). L’anziana è stata soccorsa dagli operatori del 118, che però non sono riusciti a salvarla. Deve ancora essere chiarita la dinamica dell’attacco delall’84enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera (Pavia) e i tecnici di Ats Pavia che hanno avviato un’indagine. L’anziana stava camminando in piazza della Chiesa. Ed è passata davanti a un cancello. Pochi istanti prima da quel cancello era entrato un anziano che andava a trovare il figlio, proprietario di un cane. Il cancello è rimasto aperto per pochi attimi. L’anziano padre del proprietario ha tentato ...