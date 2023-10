Un simbolo sul video del PC | i 4 termini nel gergo informatico

Leggi su scartoff

(Di sabato 21 ottobre 2023) Le parole e iusati nel campo dell’informatica possono spesso sembrare criptici, se non si è completamente immersi in questo mondo. Uno di questiche spesso lascia confusi gli utenti meno esperti è “unsuldel PC“. Questa espressione può avere molte interpretazioni diverse, e in questo articolo, esploreremo in dettaglio le quattro principali accezioni di questo termine nel contesto. Unsuldel PC: Le icone sul Desktop Una delle prime interpretazioni di “unsuldel PC” riguarda le icone che compaiono sul desktop. Il desktop del computer è la schermata iniziale che vediamo quando accediamo al nostro sistema operativo. Su di essa, sono disposte varie icone che ...