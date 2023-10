Un posto al sole | anticipazioni | Michele cambia atteggiamento in radio?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 21 ottobre 2023)Saviani continuerà ad animare le vicende di Unal, come raccontano lerelative alle prossime puntate della soap opera partenopea. Il giornalista, negli ultimi tempi, sta avendo molti problemi con Filippo Sartori, che attualmente è l'amministratore delegato dell'emittentefonica per la quale lavora., in particolare, ha avuto un durissimo alterco con una sua ascoltatrice, durante una delle sue trasmissioni, e si è rivolto a lei con aggressività, invitandola a non seguire più il suo programma. Questoha innescato una serie di critiche sui social network e Filippo, quando ha scoperto cosa fosse successo, ha ammonito duramente Saviani. Il marito di Serena ha sollecitatoa non comportarsi ...