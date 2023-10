Un giorno in pretura del 21 ottobre 2023 | la storia maledetta di Denny Pruscino e Katia Reginella

(Di sabato 21 ottobre 2023) Unintorna stasera su Rai3 alle 00:15 per raccontare lafamiliaree tormentata di Dannynella puntata di sabato 21. Nuovo appuntamento con Uninnella seconda serata di questo sabato 21. A essere raccontata stasera su Rai 3, a partire dalle 00:15, sarà ladi Danny, la coppia balzata agli onori della cronaca nera nel 2011 per la morte del figlioletto Jason, 2 mesi. Sembra una coppiaquella formata da...

Sabato pomeriggio 21 ottobre e domenica 22 ottobre tutto ilil "gruppo lucine" che illumina ... Le sue opere in mostra per due weekend nello spazio di via" Tutte le informazioni BODIO ...

Roberta Petrelluzzi: la laurea in scienze biologiche, la (riservatissima) vita privata, 6 segreti Corriere della Sera

Un Giorno in Pretura riparte con il delitto di Bolzano DavideMaggio.it

A distanza di più di trent’anni dal brutale omicidio (ancora senza colpevole) di Simonetta Cesaroni, questa sera alle 21.20 su Rai 2 va in onda Via Poma – Un mistero italiano. Documentario che prova a ...Il processo a Benno Neumair, autore del duplice omicidio dei genitori, a "Un giorno in pretura" in onda nella notte su Rai 3.