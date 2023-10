Un farmaco può sconfiggere il cancro al seno | la novità

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 21 ottobre 2023) “La terapia adiuvante con abemaciclib, a 5 anni, riduce del 32% il rischio di recidiva nel tumore alla mammella in stadio precoce e migliora la sopravvivenza libera da malattia invasiva del 7,6%. Questi i risultati a 5 anni di un’analisi predefinita dello studio di fase 3 ‘monarchE’, presentati al Congresso 2023 della European Society for Medical Oncology (Esmo).LEGGI ANCHE: Allarme acque inquinate in Italia: ecco in quale Regione e quali sono i rischi per la salute Il tumore alè il più frequente tra la popolazione Secondo quanto riporta Saverio Cinieri, presidente Aiom (Associazione italiana di oncologia medica): “Nel 2022, in Italia, sono stati stimati 55.700 nuovi casi di carcinoma della mammella, il più frequente in tutta la popolazione. Circa il 15% dei tumori mammari Hr+/Her2- è a rischio aumentato di sviluppare metastasi. E’ importante che la ricerca ...