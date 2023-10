Un anno di governo Meloni | è Tajani il ministro preferito

(Di sabato 21 ottobre 2023) AGI - Dopo undi, è Antonioilpiù apprezzato. Lo rileva un sondaggio di YouTrend per SkyTg24, che analizza il giudizio degli italiani negli ultimi dodici mesi, dal 22 ottobre dell'scorso, quando giurò l'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia. La percentuale degli intervistati che giudicano positivo l'impegno del numero uno di Forza Italia a Palazzo Chigi è pari al 34 per cento. Tre punti sotto aldegli Esteri, c'è il responsabile della Giustizia, Guido Crosetto. Segue ildell'Economia Giancarlo Giorgetti. Nella parte alta della classifica anche Pichetto Fratin, Bernini, Piantedosi e Urso. Poi gli altri. Ultima la responsabile del Turismo Daniela Santanchè, con il 15% di consensi. ...

Ma dopo unesatto dinon ci sono più scuse: il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza è interamente 'made in Meloni' e ora deve essere attuato a tutti i costi, pena una figuraccia ...

I soldi a disposizione per il Bonus cultura sono già terminati! Doccia fredda per tanti neo-maggiorenni che non potranno usufruire di 18App ...